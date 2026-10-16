Житель Карелии из-за немытого пола убил женщину

Подсудимый в Суоярви не вызвал снисхождения у присяжных

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Суоярвский суд рассмотрел уголовное дело 56-летнего жителя Суоярви. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Суд состоялся с участием присяжных заседателей.



Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии, в конце ноября прошлого года подсудимый поссорился со своей знакомой из-за немытых полов в его квартире, поскольку считал, что она должна была их помыть. Во время ссоры мужчина ударил женщину по голове. Женщина позже умерла от полученной травмы.



Присяжные единодушно вынесли обвинительный вердикт, признав подсудимого виновным. Так, коллегия присяжных заседателей заявила, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

В результате суд приговорил жителя Суоярви к 10 годам колонии строгого режима. Кроме того, с него в пользу отца потерпевшей взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.