Мотоциклист сбит автомобилем сегодня в Петрозаводске

Дорожная авария на Октябрьском проспекте попала на видео

Фото, видео: CityLink

Сегодня в 12:47 в Петрозаводске на пересечении улицы Мелентьевой и Октябрьского проспекта произошло ДТП с участием мотоциклиста. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

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На кадрах видно, как во время начала движения со светофора мотоциклист пытался повернуть налево. В это время его снес легковой автомобиль, который затем едва не влетел в другие машины. Водитель мотоцикла оказался на земле. К нему на помощь поспешили пешеходы.

Ранее сообщалось о том, что маленький ребенок пострадал под колесами автомобиля в Приладожье.