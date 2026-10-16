Здание бывшего колледжа с выбитыми окнами пытаются отдать в аренду

Заброшку на улице Зайцева хотят сдавать за миллион рублей в год

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Заброшенное здание бывшего училища и индустриального колледжа в Октябрьском районе Петрозаводска снова пытаются сдать в аренду. Предыдущие попытки в 2022-2025 годах продать и сдать в аренду здание на улице Зайцева ни к чему не привели.

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В кирпичном здании выбиты двери и окна. Оно не раз подвергалось нападкам вандалов. Площадь объекта превышает 3000 квадратных метров. Чиновники считают, что здание подходит для коммерческого использования.

Аукцион проведут 22 октября. Размер аренды в год составит чуть больше 935 тысяч рублей.