В Карелии открыты пункты проката вещей для семей с невысоким доходом

Родители могут бесплатно получить на полгода вещи для новорожденных

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Родители с маленькими детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, столкнувшиеся с финансовыми проблемами, могут на время взять детские вещи. В Карелии в социальных учреждениях открыты пункты проката вещей первой необходимости для детей в возрасте от 0 до 3 лет.

В таких пунктах проката родители могут взять на время пеленальный столик, коляску, кроватку, стульчик для кормления, автокресло, комод.

Вещи выдают бесплатно на полгода, но если помощь все еще будет требоваться, то срок проката могут продлить, объяснили в министерстве социальной защиты Карелии. Чтобы получить помощь, родителям нужно обратиться в пункт проката. С собой нужно взять паспорт; свидетельство о рождении ребенка; СНИЛС; заявление. Если нужной вещи не окажется в наличии, то специалист пункта проката примет заявку и включит ее в очередь ожидания.