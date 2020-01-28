Полиция не стала возбуждать дело об угрозах карельскому журналисту

МВД по Карелии не стало заводить дело по заявлению карельского журналиста Аллы Константиновой, написавшей о пытках в петрозаводской колонии строго режима №9. Об отказе в возбуждении уголовного дела об угрозах сотрудника ИК‑9 сообщает «Медиазона», в распоряжении которой есть постановление ведомства.

Напомним, сотрудник карельского УФСИН Игорь Тузов попытался добавиться в друзья к журналисту во «ВКонтакте». Константинова спросила его о порядках, которые приняты среди сотрудников исправительной колонии. Но собеседник ответил, что не работает там и посоветовал уточнить информацию, «а то мы приедем к вам задавать вопросы». На вопрос журналиста, кого он имеет в виду, он ответил: «Люди в черном». Впоследствии адвокат корреспондента Роман Масалев попросил Следственный комитет и ФСБ принять меры, чтобы не допустить агрессивных действий против журналиста.

В постановлении МВД говорится, что «в материале проверки отсутствуют достаточно объективные данные, указывающие на признаки состава преступления» по части 2 статьи 119 УК (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровья).

Адвокат намерен подать жалобу на отказ МВД в Петрозаводский городской суд.

Напомним, 24 сентября «Медиазона» выпустила материал, где утверждается, что в петрозаводской колонии строго режима издеваются над заключенными. Через два дня руководство колонии организовало пресс-тур, в ходе которого позволило встретиться с некоторыми героями текста. Один из них опроверг информацию о пытках, двое других от своих слов отказываться не стали. Подробности – в нашем репортаже.

Чуть позже в СМИ появилась видеозапись, как в одном из помещений исправительной колонии избивают заключенного. В описании к записи утверждается, что в избиении участвует нынешний начальник петрозаводской ИК-9 Иван Савельев и начальник СИЗО на улице Герцена Иван Ковалев. События, судя по дате, происходили в феврале 2014 года в одном из служебных помещений учреждения. В сообщении Следкома говорится, что сотрудники исправительной колонии № 9 УФСИН, «явно выходя за пределы должностных полномочий, нанесли множественные удары руками и ногами мужчине, отбывавшему наказание в данном исправительном учреждении».

По делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Также Константинова заявила, что за ней следил начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев. Также Константинова дала в СУСК по РК пояснения по заявлению о клевете, которое подал начальник колонии.