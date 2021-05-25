В Петрозаводске начался суд над сотрудниками УФСИН Карелии

25 мая в Петрозаводском городском суде начался процесс по делу об избиении осужденного в колонии №9.

Фигурантами дела являются бывший начальник «девятки» Иван Савельев и его бывший заместитель Иван Ковалев. Судьей по делу назначен Александр Мерков.

Сотрудников УФСИН Карелии обвиняют в превышение должностных полномочий с применением насилия.

Дело было возбуждено в 2019 году после того, как СМИ опубликовали видео, как в одном из помещений исправительной колонии избивают заключенного. В описании к записи утверждалось, что в избиении якобы участвовали Савельев и Ковалев.