25 мая 2021, 12:24
В Петрозаводске начался суд над сотрудниками УФСИН Карелии
Ивана Савельева и Ивана Ковалева обвиняют в превышении должностных полномочий
25 мая в Петрозаводском городском суде начался процесс по делу об избиении осужденного в колонии №9.
Фигурантами дела являются бывший начальник «девятки» Иван Савельев и его бывший заместитель Иван Ковалев. Судьей по делу назначен Александр Мерков.
Сотрудников УФСИН Карелии обвиняют в превышение должностных полномочий с применением насилия.
Дело было возбуждено в 2019 году после того, как СМИ опубликовали видео, как в одном из помещений исправительной колонии избивают заключенного. В описании к записи утверждалось, что в избиении якобы участвовали Савельев и Ковалев.