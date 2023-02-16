Суд в Петрозаводске отправил бывших начальников ИК-9 в колонию

Громкое дело бывших тюремщиков из «девятки» рассмотрели в Петрозаводском городском суде. Ивана Савельева и Ивана Ковалева признали виновными. Напомним, их обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия. О вынесенном приговоре сообщили сегодня в региональном СУ СК.



В феврале 2014 года подсудимые, которые на момент преступления являлись заместителем начальника и оперуполномоченным исправительной колонии №9, в помещении исправительной колонии избили руками и ногами осужденного. Факт избиения был распространен в Интернете. На видео было запечатлено, как несколько человек в форме избивают осужденного. После этого в 2019 году было возбуждено уголовное дело. История получила большой общественный резонанс.



Суд приговорил Савельева и Ковалева к семи годам колонии общего режима. Подсудимых взяли под стражу в зале суда. Гособвинение требовало для них по восемь с половиной лет лишения свободы.