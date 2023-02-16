Слишком много аварий с погибшими – ГИБДД вышла в рейд

Рейды Госавтоинспекции проходят по всей Карелии. С 13 по 19 февраля дорожная инспекция проводит мероприятия «по предупреждению нарушений правил дорожного движения, связанных с нарушениями правил обгона и выезда на полосу встречного движения».

С начала года в Карелии в 58 дорожных авариях погибли 24 человека и 64 получили травмы. Для сравнения: за весь прошлый год, по данным Госавтоинспекции региона, произошло 545 аварий, 722 человека получили травмы, 47 – погибли.

В ведомстве подчеркивают, около 90% аварий происходит по вине водителей, которые сознательно нарушают ПДД. В основном аварии происходят при обгоне и выезде на встречную полосу. // фото ГИБДД РК