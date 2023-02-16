Петрозаводчанка рассказала мужу о странных звонках, но было уже поздно

В банках отказывали петрозаводчанке в запрашиваемой сумме кредита, а терминал не хотел принимать деньги. Несмотря на препятствия, женщина все же отдала деньги неизвестным людям с того конца телефонной трубки. Лишь дома она рассказала мужу о звонках незнакомцев, представившихся сотрудниками банка и правоохранительных органов. Мужчина заподозрил неладное и отправил супругу к настоящим полицейским.

52-летняя потерпевшая рассказала, что незнакомцы по телефону спрашивали, давала ли она согласие на оформление автокредита в размере 900 тысяч рублей. Со слов неизвестных, кто-то подал заявку на кредит вместо нее. Для отмены операции ей предложили взять самой кредит и расстаться с деньгами, переведя их на резервный счет. Но всё пошло не по плану аферистов.

Жительница столицы Карелии направила онлайн заявку на 900 тысяч рублей в кредит, банк ей отказал. Но мошенники настояли, и женщина обратилась в банк лично. В заявке на кредит уже в 600 тысяч ей снова отказали. Банк согласился выдать лишь 300 тысяч, женщина взяла деньги и поспешила сделать перевод. Под конец терминал перестал принимать банкноты, в кошельке женщины остались 25 тысяч, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Полиция возбудила очередное дело о мошенничестве. // фото freepik.com