Бывшие тюремщики Савельев и Ковалев просят признать их невиновными

25 мая в Верховном суде Карелии началось рассмотрение дела по апелляции бывшего начальника «девятки» Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева.

Напомним, 16 февраля 2023 года Петрозаводский городской суд вынес приговор бывшим тюремщикам. Оба получили по 7 лет в колонии общего режима. Майоры внутренней службы УФСИН Карелии Савельев и Ковалев были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении гражданина Таджикистана Абдували Насруллоева. Он был приговорен к 8 годам колонии строгого режима и отбывал наказание в ИК-9.

Уголовное дело в отношении Савельева и Ковалева было заведено в 2019 году. Тогда в СМИ появилось видео, на котором двое мужчин в форме избивали осужденного в одной из камер колонии. Сама запись была сделана в 2014 году, когда, как выяснило следствие, руководители колонии жестоко избили Насруллоева, нанеся ему 17 ударов по голове и туловищу руками и ногами.

Адвокаты экс-руководителей «девятки» настаивали и настаивают до сих пор о полной невиновности своих подзащитных. В установленный законом срок защитники подали апелляцию в Верховный суд Карелии.

Прокурор Ирина Елисеева 25 мая заявила, что вынесенный приговор судом первой инстанции был справедливым, а преступление было доказано, сообщает из суда корреспондент «Петрозаводск говорит».

Адвокаты осужденных предоставили новые данные об изучении времени съемок, о состоянии природы в тот день, об освещении и так далее. В целом, все обвинение и линия защиты строились и продолжают строиться вокруг той самой видеозаписи 2014 года.

Сторона защиты считает, что проведенные две экспертизы видео так и не смогли доказать достоверность и легитимность этого материала.

Следующее заседание в Верховном суде состоится 31 мая. Все материалы по этому делу уже сегодня с трудом вмещаются в одну тележку, видимо, их будет еще больше. // фото «Петрозаводск говорит»