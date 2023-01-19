Для бывших начальников ИК-9 запросили 8 с половиной лет колонии

Госовбинение попросило Петрозаводский городской суд назначить бывшему руководству ИК-9, Ивану Савельеву и Ивану Ковалеву, по восемь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Такое наказание попросила назначить представитель прокуратуры Наталья Силкина в ходе прений, 19 января, сообщает «Столица на Онего».

Бывших начальников «девятки» обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. Ни Савельев, ни Ковалев вину не признают. Уголовное дело было возбуждено в 2019 году после того, как СМИ опубликовали видео, на котором несколько человек в форме избивали осужденного. Случай произошел еще в 2014 году. // фото «Петрозаводск говорит»