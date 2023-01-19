Муж напал на жительницу Карелии с ножом и отобрал золотые украшения

В полицию Кондопоги обратилась 43-летняя горожанка. Она рассказала, что подверглась разбойному нападению, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что ее муж, который живет отдельно, попросил ее спуститься на улицу из квартиры. При встрече мужчина стал сразу требовать у супруги денег. Наличных у той не оказалось. Тогда горожанин достал нож и под угрозой убийства потребовал от женщины снять золотые украшения. Та сильно испугалась и сделала это. Затем мужчина снова потребовал денег. Под предлогом того, что возьмет их в квартире, женщина поднялась к себе и вызвала полицию. Ее муж в это время скрылся.

Стражи порядка нашли подозреваемого по горячим следам. 37-летний горожанин не успел продать украшения стоимостью более 65 тысяч рублей. Они были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемый арестован. // Фото: unsplash.com