19 января 2023, 11:38
Происшествия

Мужчина беспричинно избивал сына, жена не выдержала и забрала ребенка

24-летнего жителя Карелии заподозрили в истязании маленького мальчика

В Олонецком районе 24-летний отец ребенка стал фигурантом уголовного дела по статье «истязание несовершеннолетнего». Сейчас он находится в статусе подозреваемого.

По версии регионального СУ СК, молодой мужчина систематически бил маленького сына, мальчик испытывал боль и страдания. Когда подозреваемый снова беспричинно избил сына, мать ребенка ушла вместе с ним из дома.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, эксперты допрашивают свидетелей. // фото freepik.com

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Метки: 
уголовное дело
истязание
ребенок
Олонецкий район