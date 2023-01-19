Мужчина беспричинно избивал сына, жена не выдержала и забрала ребенка

В Олонецком районе 24-летний отец ребенка стал фигурантом уголовного дела по статье «истязание несовершеннолетнего». Сейчас он находится в статусе подозреваемого.

По версии регионального СУ СК, молодой мужчина систематически бил маленького сына, мальчик испытывал боль и страдания. Когда подозреваемый снова беспричинно избил сына, мать ребенка ушла вместе с ним из дома.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, эксперты допрашивают свидетелей. // фото freepik.com