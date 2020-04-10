10 апреля 2020, 22:16
Происшествия

Суд заключил экс-начальника колонии №9 Савельева под стражу

В Карелии двое сотрудников УФСИН обвиняются в превышении должностных полномочий

Сегодня в Петрозаводском городском суде избирали меру пресечения для задержанного бывшего начальника колонии №9 Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева. Заседания длилиись до позднего вечера. Слушание по Савельеву завершилось около десяти часов вечера.

Им обоим вменяют в вину превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения (часть 3, пункт «а», статья 286 УК РФ). Наказание за преступление предусмотрено в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

Для Ковалева судья Марина Носова избрала меру пресечения в виде домашнего ареста. Судья удовлеторила ходатайство следователя и заключила Савельева под стражу.

По сообщению Следкома по Карелии, в 2014 году обвиняемые в одном из служебных помещений исправительной колонии № 9 «явно выходя за пределы должностных полномочий, нанесли множественные удары руками и ногами осужденному, отбывающему наказание в данном исправительном учреждении». По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего

Напомним,  24 сентября 2019 года «Медиазона» выпустила материал, где сообщалось, что в петрозаводской колонии строгого режима издеваются над заключенными. Впоследствии руководство колонии организовало пресс-тур, в ходе которого позволило встретиться с некоторыми героями текста. Один из них опроверг информацию о пытках, двое других от своих слов отказываться не стали. Подробности – в нашем репортаже.

Чуть позже в СМИ появилась видеозапись, как в одном из помещений исправительной колонии избивают заключенного. В описании к записи утверждается, что в избиении участвуют нынешний начальник петрозаводской ИК-9 Иван Савельев и начальник СИЗО на улице Герцена Иван Ковалев. События, судя по дате, происходили в феврале 2014 года в одном из служебных помещений учреждения. В сообщении Следкома говорится, что сотрудники исправительной колонии № 9 УФСИН, «явно выходя за пределы должностных полномочий, нанесли множественные удары руками и ногами мужчине, отбывавшему наказание в данном исправительном учреждении». По делу проводились следственные действия, устанавливались обстоятельства происшедшего. 

Кроме того,  журналист Константинова заявила, что за ней следили начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев. Также Константинова дала в СУСК по РК пояснения по заявлению о клевете, которое подал начальник колонии с требованием привлечь к ответственности автора материала. 

Между тем проверка не нашла в публикации клеветы. В СК отметили, что в словах осужденного могут быть признаки административного правонарушения по статье об оскорблении. Также стало известно, что Следственный комитет по Карелии отказался возбуждать уголовное дело в отношении журналиста Аллы Константиновой и осужденного. 

Ранее в этом сюжете:

Полиция не стала возбуждать дело об угрозах карельскому журналисту
подробнее...
Повторная проверка не выявила клеветы в публикации о пытках в ИК-9
подробнее...
Следком возобновил дело о клевете в отношении карельской журналистки
подробнее...
Прокуратура нагрянула с проверкой в исправительную колонию №9
подробнее...
Начальник ИК-9 после скандала с пытками получил новую должность
подробнее...
Следователи не нашли клеветы в материале журналиста о пытках в ИК-9
подробнее...
Сотрудник карельского УФСИН пригрозил журналисту «людьми в черном»
подробнее...
Автора статьи о пытках в ИК-9 допросили в карельском следкоме
подробнее...
Начальник ИК-9 пожаловался на адвоката, сообщившего о пытках в колонии
подробнее...
Автор расследования о пытках в ИК-9 заявила о слежке
подробнее...
«Непонятный ролик»: омбудсмен высказалась об избиении заключенного
подробнее...
Видеозапись избиения в ИК-9 стала причиной возбуждения уголовного дела
подробнее...
УФСИН отказался объяснять ситуацию с избиением заключенного в ИК-9
подробнее...
СМИ: начальника ИК-9 уволят после видео с избиением заключенного
подробнее...
Опубликовано видео, на котором в медсанчасти избивают заключенного
подробнее...
Следком проверит заявления о пытках в петрозаводской ИК-9
подробнее...
Адвокат обратился за госзащитой после публикаций о пытках в колонии
подробнее...
День открытых дверей в тюрьме: как журналистов убеждали, что пыток нет
подробнее...
Осужденный за убийство Немцова жалуется на травлю в карельской колонии
подробнее...
Обсудить
просмотр
165941
Метки: 
уголовное дело
мера пресечения
домашний арест
насилие
превышение полномочий
петрозаводский городской суд
иван савельев
Иван Ковалев
новости Карелии
Следком по РК