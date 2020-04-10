Лишенный прав водитель попытался подкупить сотрудника ГИБДД в Карелии

В Кемском районе будут судить мужчину по обвинению в покушении на дачу взятки инспектору ГИБДД. Наказание за преступление предусмотрено в виде лишения свободы до 1 года.

По сообщению карельского Следкома, водитель грузовика нарушил ПДД трассе «Кола» в Кемском районе. Нарушение заметил инспектор дорожной полиции.

В ходе проверки документов выяснилось, что водитель лишен прав. Его пригласили в патрульную машину для составления протокола. Водитель, чтобы избежать административной ответственности, предложил инспекторам 4 тысячи рублей. Сотрудники ГИБДД от взятки отказались, а водитель был задержан.