Задержан экс-начальник петрозаводской колонии №9 Иван Савельев

Как стало известно порталу «Петрозаводск говорит» из неофициальных источников, задержан экс-начальник петрозаводской ИК-9 Иван Савельев, который с 18 ноября 2019 года занимает должность начальника тюремной больницы в Медвежьегорске (РБ‐2).

По предварительной информации, его задержание связано с подозрением на совершение преступления коррупционной направленности. Не исключено, что причины могут быть и другие. Например, избиение заключенных. Расследованием занимается СУСК по Республике Карелия.

Имя Ивана Савельева в последнее время часто появлялось в СМИ.

Напомним, 24 сентября 2019 года «Медиазона» выпустила материал, где сообщалось, что в петрозаводской колонии строгого режима издеваются над заключенными. Впоследствии руководство колонии организовало пресс-тур, в ходе которого позволило встретиться с некоторыми героями текста. Один из них опроверг информацию о пытках, двое других от своих слов отказываться не стали. Подробности – в нашем репортаже.

Чуть позже в СМИ появилась видеозапись, как в одном из помещений исправительной колонии избивают заключенного. В описании к записи утверждается, что в избиении участвуют нынешний начальник петрозаводской ИК-9 Иван Савельев и начальник СИЗО на улице Герцена Иван Ковалев. События, судя по дате, происходили в феврале 2014 года в одном из служебных помещений учреждения. В сообщении Следкома говорится, что сотрудники исправительной колонии № 9 УФСИН, «явно выходя за пределы должностных полномочий, нанесли множественные удары руками и ногами мужчине, отбывавшему наказание в данном исправительном учреждении». По делу проводились следственные действия, устанавливались обстоятельства происшедшего.

Кроме того, журналист Константинова заявила, что за ней следили начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев. Также Константинова дала в СУСК по РК пояснения по заявлению о клевете, которое подал начальник колонии с требованием привлечь к ответственности автора материала.

Между тем проверка не нашла в публикации клеветы. В СК отметили, что в словах осужденного могут быть признаки административного правонарушения по статье об оскорблении. Также стало известно, что Следственный комитет по Карелии отказался возбуждать уголовное дело в отношении журналиста Аллы Константиновой и осужденного.