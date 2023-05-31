Верховный суд оставил в силе приговор тюремщикам Савельеву и Ковалеву

Верховный суд Карелии 31 мая оставил без изменений приговор Петрозаводского городского суда в отношении бывшего руководителя исправительной колонии № 9 Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева.

Напомним, 16 февраля 2023 года они были признаны виновными в нанесении побоев жителю Таджикистана Насруллоеву, отбывавшему наказание в ИК-9. В ходе заседаний два адвоката Савельева и защитник Ковалева не раз обращали внимание суда, что все дело строилось вокруг сомнительной, по их мнению, видеозаписи, на которой два сотрудника колонии избивают осужденного.

Дескать, в суд была предоставлена копия вилеозаписи, непонятно, кем и когда она была сделана, видео плохого качества и идентифицировать по нему Савельева, Ковалева и Насруллоева невозможно.

Также в деле фигурировали множества свидетельств бывших заключенных, которым, по мнению адвокатов, нельзя доверять, и показания трех засекреченных свидетелей под псведонимами Максим, Марина и Сергей.

Судья Петрозаводском городского суда, однако, счел все представленные стороной обвинения достаточными для приговора.

А сегодня и Верховный суд Карелии подтвердил, что всё судом первой инстанции было сделано правильно.

Адвокаты бывших тюремщиков Савельева и Ковалева могут подать апелляцию в установленные законом сроки, что они и намеревается сделать. Дело теперь будет рассматривать Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге. // фото: Елена Малишевская/ «Петрозаводск говорит»