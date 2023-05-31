31 мая 2023, 17:17
Происшествия

Верховный суд оставил в силе приговор тюремщикам Савельеву и Ковалеву

Сегодня коллегия Верховного суда РК решила, что 7 лет колонии общего режима - справедливое наказание за избиение в тюрьме

Верховный суд Карелии 31 мая оставил без изменений приговор Петрозаводского городского суда в отношении бывшего руководителя исправительной колонии № 9 Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева.

Напомним, 16 февраля 2023 года они были признаны виновными в нанесении побоев жителю Таджикистана Насруллоеву, отбывавшему наказание в ИК-9. В ходе заседаний два адвоката Савельева и защитник Ковалева не раз обращали внимание суда, что все дело строилось вокруг сомнительной, по их мнению, видеозаписи, на которой два сотрудника колонии избивают осужденного.

Дескать, в суд была предоставлена копия вилеозаписи, непонятно, кем и когда она была сделана, видео плохого качества и идентифицировать по нему Савельева, Ковалева и Насруллоева невозможно.

Также в деле фигурировали множества свидетельств бывших заключенных, которым, по мнению адвокатов, нельзя доверять, и показания трех засекреченных свидетелей под псведонимами Максим, Марина и Сергей.

Судья Петрозаводском городского суда, однако, счел все представленные стороной обвинения достаточными для приговора.

А сегодня и Верховный суд Карелии подтвердил, что всё судом первой инстанции было сделано правильно.

Адвокаты бывших тюремщиков Савельева и Ковалева могут подать апелляцию в установленные законом сроки, что они и намеревается сделать. Дело теперь будет рассматривать Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге. // фото: Елена Малишевская/ «Петрозаводск говорит»

Ранее в этом сюжете:

Бывшие тюремщики Савельев и Ковалев просят признать их невиновными
подробнее...
Суд в Петрозаводске отправил бывших начальников ИК-9 в колонию
подробнее...
Для бывших начальников ИК-9 запросили 8 с половиной лет колонии
подробнее...
В Петрозаводске начался суд над сотрудниками УФСИН Карелии
подробнее...
Экс-начальник ИК-9 Иван Савельев обжаловал свой арест
подробнее...
Суд заключил экс-начальника колонии №9 Савельева под стражу
подробнее...
Задержан экс-начальник петрозаводской колонии №9 Иван Савельев
подробнее...
Полиция не стала возбуждать дело об угрозах карельскому журналисту
подробнее...
Повторная проверка не выявила клеветы в публикации о пытках в ИК-9
подробнее...
Следком возобновил дело о клевете в отношении карельской журналистки
подробнее...
Прокуратура нагрянула с проверкой в исправительную колонию №9
подробнее...
Начальник ИК-9 после скандала с пытками получил новую должность
подробнее...
Следователи не нашли клеветы в материале журналиста о пытках в ИК-9
подробнее...
Сотрудник карельского УФСИН пригрозил журналисту «людьми в черном»
подробнее...
Автора статьи о пытках в ИК-9 допросили в карельском следкоме
подробнее...
Начальник ИК-9 пожаловался на адвоката, сообщившего о пытках в колонии
подробнее...
Автор расследования о пытках в ИК-9 заявила о слежке
подробнее...
«Непонятный ролик»: омбудсмен высказалась об избиении заключенного
подробнее...
Видеозапись избиения в ИК-9 стала причиной возбуждения уголовного дела
подробнее...
УФСИН отказался объяснять ситуацию с избиением заключенного в ИК-9
подробнее...
СМИ: начальника ИК-9 уволят после видео с избиением заключенного
подробнее...
Опубликовано видео, на котором в медсанчасти избивают заключенного
подробнее...
Следком проверит заявления о пытках в петрозаводской ИК-9
подробнее...
Адвокат обратился за госзащитой после публикаций о пытках в колонии
подробнее...
День открытых дверей в тюрьме: как журналистов убеждали, что пыток нет
подробнее...
Осужденный за убийство Немцова жалуется на травлю в карельской колонии
подробнее...
Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
тюремщики
савельев и ковалев