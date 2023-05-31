31 мая 2023, 15:00
Жаждущий краткосрочного свидания мужчина в Сегеже пошел под суд
Житель Карелии дал взятку сотруднику исправительной колонии и попался
Следователи в Сегеже передали в суд уголовное дела в отношении 49–летнего фигуранта. Мужчину обвиняют в даче взятки, сообщили в СУ СКР по региону.
Следователи установили, что 17 марта он передал деньги сотруднику колонии в Сегеже. Таким образом обвиняемый хотел получить разрешение на краткосрочное свидание с заключенным.
Но работник ИК сообщил об этом правоохранителям, мужчину задержали. На его имущество наложили арест, чтобы обеспечить возможную конфискацию. Скоро уголовное дело рассмотрит суд. // фото: pixabay.com