Начальник железнодорожной станции в Карелии попался на взятках

Бывшего начальника железнодорожной станции в Карелии будут судить за взяточничество. Его уличили в семи преступлениях, общая сумма незаконного вознаграждения составила больше 640 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по региону.

Следователи выяснили, что начальник станции с 2019 по 2022 годы помогал предпринимателям избегать простоя и штрафов. Он обеспечивал быстрое получение и уборку вагонов, за это его благодарили имуществом и деньгами. Всего выявили семь эпизодов.

Преступления пресекли сотрудники УФСБ Карелии. Уголовное дело уже направили в суд. // фото: unsplash.com