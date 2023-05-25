Женщина в Карелии нашла на тропинке кошелек и стала уголовницей

Жительница села в Беломорском районе уронила сумочку, когда ехала на велосипеде домой. Внутри был кошелек, так что женщина лишилась почти пяти тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Она потом вернулась на то место, где упала сумка, и даже нашла ее на дороге. Однако кошелька внутри уже не было.

Участковый выяснил, что чужую вещь нашли 54-летняя односельчанка потерпевшей. Недолго думая, она вынула деньги из кошелька, а его выбросила в реку. наличность потратила на еду.

Подозреваемая признала свою вину и обязалась возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: «Петрозаводск говорит»