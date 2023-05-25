Труп изувеченного и задушенного петрозаводчанина нашли в Ленобласти

Уличная ссора в деревне Мяглово Ленинградской области закончилась зверским убийством. Погиб житель Петрозаводска, его тело нашли около автобусной остановки в канаве. Спустя два дня задержали мужчину, передает 47news, ссылаясь на сообщение полиции.

Подозреваемого в жестоком убийстве мужчины из Карелии поймали во Всеволожском районе Ленинградской области. Конфликт начался с уличной ссоры поздним вечером, сообщили 47news в полиции.

Труп обнаружил 23 мая случайный прохожий. На изувеченном теле было множество ссадин и синяков, также был поврежден череп. Погибший оказался 39-летним жителем Петрозаводска.

Спустя день 27-летнего подозреваемого в совершении убийства задержали в поле около деревни.

По версии следователей, мужчины поссорились, обмен оскорблениями перерос в драку. Подозреваемый избил оппонента руками по голове и телу, тот упал. Агрессор накинул ему на шею лямку от сумки и стал душить. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, молодой человек скрылся.

Ранее он был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. // фото: freepik.com