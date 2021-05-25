В Костомукше допустили уничтожение пугающего горожан медведя

В администрации Костомукши на заседании комиссии по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям сегодня обсуждали, что делать с медведем, который практически поселился на окраинах города. Об этом сообщает «64 параллель».

Молодого медведя встречают в разных частях Костомукши на протяжении уже трех недель. Охотники с собаками пытались отогнать его от города, но результата это не принесло. Медведь постоянно возвращается в ставшую для него уже привычной среду обитания.

Специалисты говорят о том, что хищника привлекает доступная еда - помойки, висящая во дворах сушеная рыба. Эксперты сошлись во мнении, что добровольно из города медведь уже не уйдет.

Принято решение сперва попробовать отловить зверя и вывезти его подальше от города. Для этого в Костомукшу нужно доставить специальную ловушку и установить ее в том месте, где хищника видели чаще всего. Специалисты советуют приманить его сгущенкой.

Если поймать медведя не удастся, будут подключены охотники - хищника уничтожат. Это жесткая, но необходимая для защиты людей мера, к такому мнению пришли члены комиссии. Фото wallpaperscraft.ru