В Финляндии «реабилитовали» китайцев с симптомами гриппа

Мы сообщали, что два китайских туриста при прибытии в Финляндию вызвали подозрение на наличие коронавируса. Однако это подозрение не оправдалось, сообщает служба новостей Yle.

Туристы были госпитализированы, взятые у них анализы были отправлены в Хельсинки для исследования. В последствии ведомство здоровья и социального благополучия THL официально подтвердило, что анализы, взятые у туристов из Китая, чистые.

По словам ведущего врача муниципалитета Инари Оути Лиисанантти, медицинский персонал наконец смог вздохнуть с облегчением после того, как стали известны результаты проверки.

- Туристы из Китая могут вернуться из больницы к нормальному времяпрепровождению, да и все отдыхающие в регионе наверняка наконец успокоятся,

- говорит Лиисанантти.

Главный врач Ведомства здравоохранения и социального развития THL Танели Пуумалайнен говорит, что в целом причин для беспокойства нет. Тем не менее, Пуумалайнен заявляет, что в теории проникновение вируса из Китая в Финляндию является возможным из-за высокого числа путешественников.