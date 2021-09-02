Еще 155 заразившихся коронавирусом выявили в Карелии

В течение прошедших суток в Карелии нашли коронавирусную инфекцию у 155 жителей. По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, 152 заразившихся были не привиты, а трое прошли вакцинацию.

При этом большинство инфицированных – 148 человек - именно заболели, то есть у них есть признаки недуга.

В состоянии средней тяжести из заболевших находятся 43 пациента, в тяжелом состоянии – трое, на аппарат ИВЛ не перевели ни одного заболевшего. Выздоровели из числа ранее заболевших 161 пациентов.

Два жителя республики скончались от инфекции. Таким образом, число жертв коронавируса в Карелии составляет 784 человека. // Фото: geralt/Pixabay