Спасатели в Кеми тушили избирательный участок

Бойцы пожарной части № 22 в Кеми 1 сентября выезжали на один из избирательных участков города. Как сообщили спасатели в своей группе в соцсети, они тренировались на случай ЧП.

Пожарно-тактические учения начались в 14:30. Они прошли на избирательном участке, расположенном в здании бывшего автотранспортного предприятия.

Расчеты спасателей приехали к дому № 24 по шоссе 1 Мая и отработали действия при возникновении пожара. Они также проверили ближайшие к избирательному участку источники наружного противопожарного водоснабжения. // Фото, видео: источник