В медколледж Петрозаводска набрали на редкость много студентов

В начавшемся учебном году в медицинском колледже Петрозаводска будут заниматься 370 студентов. Это самый большой набор за многие годы, сообщает официальный паблик правительства «Республика Карелия» ВКонтакте.

Регион остро нуждается в медицинских кадрах, поэтому в колледже открыли 13 новых групп и дополнительные мастерские.

Это девять аудиторий, в которых учащиеся будут практиковаться в лабораторном медицинском анализе, фармацевтике, медицинском и социальном уходе и лечебном деле.

Занятия в мастерских стартуют на будущей неделе. Аудитории будут также использовать для профориентационной работы со школьниками, а также при очном обучении медсестер из районов республики. // Фото: Республика Карелия/ВКонтакте