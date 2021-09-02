Молебен в центре Петрозаводска для учащихся проводить не будут

Молебен, который должен был состояться 3 сентября на площади Кирова в Петрозаводске, почему-то отменили. Об этом в своем аккаунте в соцсети сообщил священник Константин Савандер.

Ранее этот же батюшка анонсировал молебен, где духовенство планировало попросить для учащихся помощи высших сил в овладении знаниями. Но вскоре Константин Савандер написал, что служба не состоится.

«Причины?... Причины большинству прихожан понятны…», - загадочно высказался он.

Однако широкой общественности мотивы отмена молебна батюшка раскрывать не стал.

Напомним, молебен должен был пройти в память святого Фаддея Блаженного, которого считают покровителем учеников. // Фото: 2gis