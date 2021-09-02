02 сентября 2021, 07:17
Одной из школ Карелии 1 сентября подарили особый автобус
Республиканская коррекционная школа-интернат №21 получила новый спецтранспорт
На праздничной линейке в День знаний водителю школы № 21 вручили ключи от нового автобуса. У старого вышел из строя подъемник, отремонтировать его было нельзя, сообщили в правительстве Карелии.
Ученики 1 сентября получили специальную ГАЗель NEXT, которую ранее закупили на средства республиканского бюджета.
В учебном и жилом корпусах образовательного учреждения также провели косметический ремонт, подготовили здания к отопительному сезону.
Ребята в новом учебном году будут заниматься по новым модулям профильного труда «Фото-видео-ателье» и «Типография». Их полностью оснастили современным оборудованием.
Все необходимые устройства также закупили для кабинетов английского языка и информатики. // Фото: источник