Одной из школ Карелии 1 сентября подарили особый автобус

На праздничной линейке в День знаний водителю школы № 21 вручили ключи от нового автобуса. У старого вышел из строя подъемник, отремонтировать его было нельзя, сообщили в правительстве Карелии.

Ученики 1 сентября получили специальную ГАЗель NEXT, которую ранее закупили на средства республиканского бюджета.

В учебном и жилом корпусах образовательного учреждения также провели косметический ремонт, подготовили здания к отопительному сезону.

Ребята в новом учебном году будут заниматься по новым модулям профильного труда «Фото-видео-ателье» и «Типография». Их полностью оснастили современным оборудованием.

Все необходимые устройства также закупили для кабинетов английского языка и информатики. // Фото: источник