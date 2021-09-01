Молебен для учащихся отслужат на площади Кирова в Петрозаводске

В центре Петрозаводска рядом с Музыкальным театром Карелии отслужат молебен для учащихся. Об этом в своем аккаунте написал священник Константин Савандер.

Молебен устроят 3 сентября в 13:00 в память святого Фаддея Блаженного на месте, где велись раскопки часовни.

По словам петрозаводчанина, Фаддей - «своеобразный покровитель учащихся, к нему в часовню бегали гимназисты до революции и просили небесной помощи в трудном постижении наук». Священник решил продолжить эту традицию. (фото «Петрозаводск говорит»)