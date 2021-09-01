Мужчина пешком прошел 63 города в России ради одной теории

Теория шести рукопожатий толкнула мужчину отправиться в путешествие по российским городам. Петербуржец Александр Пластков отправился в путешествие в феврале 2020 года, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Ni Mash.

Таким образом мужчина решил не только изменить свою жизнь, но и объединить людей по всей стране с помощью теории. Цель мужчины обойти 500 городов, пока ему удалось пройти 63 точки. Свое путешествие Пластком намерен завершить за четыре года.

Теория шести рукопожатий в исполнении петербуржца превратилась в теорию шести чашек кофе. В городах путешественник выпивает по чашке с местными жителями и старается пообщаться примерно с десятью людьми.

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