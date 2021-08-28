Житель Карелии отправился в Крым на велосипеде

Житель Карелии Михаил Шафоростов решил отправиться в путешествие в Крым на велосипеде. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Смельчак задумал такой маршрут: Кондопога - Петрозаводск - Санкт-Петербург - Великий Новгород - Тверь - Москва - Тула - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Симферополь - Севастополь.

«Ночевать буду в палатке, впрочем как и всегда! Пищу готовить на костре и на портативной газовой плите. Всем, что увижу, буду делиться с вами через фотографии, истории и видеозаписи! По приезду собираюсь впервые опубликовать фильм на Ютуб-канале!»,

-написал молодой человек.

Он отметил, что уже имеет богатый опыт путешествий на двухколесном транспорте - за его спиной более 21 тысячи километров, из которых 6,5 тысячи - в этом году. Фото pixabay.com/Pexels