Новый светофор начал работу в Петрозаводске

В Петрозаводске установлен и заработал новый светофор. Он расположился на оживленном участке Соломенского шоссе, сообщает паблик «ТОС Соломенное».

«Светофор запущен. Красиво, однако. Современный, светодиодный. Разметку закончили. Еще должны положить асфальт на тротуар и доделать остановочные комплексы»,

- отмечается в сообществе.

Ранее в мэрию Петрозаводска неоднократно поступали просьбы оборудовать светофор на этом участке. Теперь пешеходы, в том числе, пассажиры автобусов смогут безопасно переходить дорогу. Фото источника