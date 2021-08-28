28 августа 2021, 13:16
Новый светофор начал работу в Петрозаводске
Светофор установлен на оживленном участке Соломенского шоссе
В Петрозаводске установлен и заработал новый светофор. Он расположился на оживленном участке Соломенского шоссе, сообщает паблик «ТОС Соломенное».
«Светофор запущен. Красиво, однако. Современный, светодиодный. Разметку закончили. Еще должны положить асфальт на тротуар и доделать остановочные комплексы»,
- отмечается в сообществе.
Ранее в мэрию Петрозаводска неоднократно поступали просьбы оборудовать светофор на этом участке. Теперь пешеходы, в том числе, пассажиры автобусов смогут безопасно переходить дорогу. Фото источника