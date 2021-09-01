Петербургские школьницы пытались скрыться от учебы в Финляндии

Жительнице Санкт-Петербурга пришлось накануне нового учебного года ехать за 16-летней дочкой на российско-финскую границу. Школьница сбежала с интернет-подружкой. Подростки хотели уехать в Суоми, пишет «Фонтанка».

В полицию 48-летняя мать обратилась в ночь на 1 сентября. Она попросила отыскать ее дочь Ефросинью. Ученица 10 класса ушла из дома еще вечером 30 августа и с тех пор не появлялась.

Она просила отпустить ее ночевать к подруге, с которой познакомилась в соцсетях, но родители не разрешили. Девочка не стала скандалить, но продумала план действий.

Выяснилось, что приятельницы направились на такси в Финляндию. Идти в школу 1 сентября они не собирались, а хотели попасть в Суоми. На границе их остановили пограничники, проверили документы и позвонили родителям. // Фото: severnveter.ru