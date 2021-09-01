Компания ВАД возьмется за ремонт подъезда к госгранице с Финляндией

Капитальный ремонт первого участка дороги А-137 в Карелии выполнит компания АО «ВАД». Дорожникам предстоит привести в порядок 25-километровый отрезок трассы «Кола» - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой».

В Упрдор «Кола» сообщили, что в ближайшее время дорожники приступят к земляным работам, также запланировано фрезерование дорожного покрытия и демонтаж старых водопропускных труб. Работы на отрезке планируют выполнить к октябрю 2022 года.

Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дороги. Также водителей просят быть внимательными при движении и учитывать обстановку при планировании поездок. (фото russian.rt.com)