Количество жертв пандемии в Карелии возросло до 171

Пациенты с коронавирусом продолжают умирать в Карелии. О трех новых жертвах пандемии сообщил региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

От коронавирусной инфекции в Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Петрозаводска, 1949 года рождения, и петрозаводчанин, 1948 года рождения. В Медвежьегорской ЦРБ скончался житель Медвежьегорска, 1935 года рождения.

Отмечается, что все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом с начала пандемии в республике умер 171 заболевших ковидом. (фото tengrinews.kz)