Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 23 июля

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых диагноз был подтвержден 22 июля. Зараженных уже больше двух тысяч.

Главным очагом инфекции остается Петрозаводск, где выявлена почти половина всех случаев - 1020. На втором месте Кемский район со 126 больными. На третьем - Беломорский район - 106 случаев.

Далее следуют Сортавальский район (97), Олонецкий район (89), Сегежский район (87), Суоярвский район (76), Муезерский район (70) и Прионежский район (68).

Меньше всего зараженных в Калевальском районе - 10. Там первые случаи были зафиксированы только в начале апреля.