Начался ремонт сквера маршала Мерецкова в Петрозаводске

В Петрозаводске начались работы по благоустройству сквера маршала Мерецкова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Сейчас сотрудники подрядной организации проводят разметку пешеходной инфраструктуры. В сквере отремонтируют тротуары, установят металлические ограждения, скамейки, урны, флагштоки. На пешеходных дорожках появится бетонная брусчатка.

Площадку перед памятником маршалу частично вымостят малиновым кварцитом и гранитом. Сам памятник очистят. Также в сквере обустроят газоны, цветник, оборудуют опоры освещения.

Завершить благоустройство сквера планируется до конца лета. На проект выделено около 5,7 миллиона рублей.