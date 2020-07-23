Министр здравоохранения Карелии ввел новую ведомственную награду

Во вторник Михаил Охлопков подписал приказ об утверждении ведомственной награды МЗ РК, нагрудного знака «Отличник здравоохранения Республики Карелия».

Знак будет вручаться (дословно):

«…за выдающиеся достижения в сфере здравоохранения, большой личный вклад в развитие системы здравоохранения Республики Карелия, учебные и научные достижения в сфере здравоохранения, подготовку кадров для медицинских организаций, за эффективное внедрение современных медицинских технологий для повышения уровня эффективности и качества медицинской помощи населению республики».

Знак представляет из себя круглый медальон диаметром 25 мм на булавке, в который вписан золотой лавровый венок, обрамляющий чашу со змеей на фоне карельского триколора.

К нагрудному знаку «Отличник здравоохранения Республики Карелия» рекомендовано единовременное премирование награжденного сотрудника и ежегодное ко Дню медицинского работника.