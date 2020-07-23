23 июля 2020, 18:04
Общество

Министр здравоохранения Карелии ввел новую ведомственную награду

Медиков республики будут награждать нагрудным знаком

Во вторник Михаил Охлопков подписал приказ об утверждении ведомственной награды МЗ РК, нагрудного знака «Отличник здравоохранения Республики Карелия».

Знак будет вручаться (дословно):

«…за выдающиеся достижения в сфере здравоохранения, большой личный вклад в развитие системы здравоохранения Республики Карелия, учебные и научные достижения в сфере здравоохранения, подготовку кадров для медицинских организаций, за эффективное внедрение современных медицинских технологий для повышения уровня эффективности и качества медицинской помощи населению республики».

Знак представляет из себя круглый медальон диаметром 25 мм на булавке, в который вписан золотой лавровый венок, обрамляющий чашу со змеей на фоне карельского триколора.

К нагрудному знаку «Отличник здравоохранения Республики Карелия» рекомендовано единовременное премирование награжденного сотрудника и ежегодное ко Дню медицинского работника.

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Карелия
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Минздрав
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