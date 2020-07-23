Женщина убила ударом ножа сожителя в Карелии

В Медвежьегорске 33-летняя женщина обвиняется в убийстве, сообщает СУСК по РК.

По версии следствия, в июле 2020 года обвиняемая в городе Медведжьегорске распивала спиртное вместе со своим сожителем. Во время застолья между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая напала на мужчину и ножом причинила ему колото-резанное ранение. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался, обвиняемая задержана на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.