Уровень жизни в Карелии ниже, чем в соседних областях

РБК представил рейтинг качества жизни в российских регионах. Он интегрирует десять показателей влияющих на качество жизни человека или индексирующих текущий уровень благополучия.

При расчетах учитывались: оборот розничной торговли, доступность жилья, просроченная задолженность по кредитам, индекс «белых доходов», депозиты, основные фонды соцсферы, обеспеченность жильем, обеспеченность педагогами и медиками, а также климат.

Лидером рейтинга оказался Санкт-Петербург, который набрал семь баллов. Его превосходство над Москвой обусловлено прежде всего низким результатом столицы (1 балл) по показателю обеспеченности населения жильем (соотношение общей площади жилого фонда и населения региона). Для сравнения: похожий балл по обеспеченности жильем в рейтинге получили его аутсайдеры — Чечня, Ингушетия и Тува.

У Карелии - 2,52 балла. Наша республика заняла в списке 24-е место с конца и набрала меньший, балл, чем соседи. Для сравнения: Мурманская область - 3,35, Архангельская - 4,15, Ленинградская - 4,31, , Вологодская - 3,38.

Из явных минусов на место в списке повлиял разве что климат, но вряд ли это можно считать оправданием, у Мурманской области он еще хуже.

Аутсайдерами рейтинга НКР по итогам 2019 года оказались республики Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская АО, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия. В десятке отстающих также Марий Эл с Бурятией и Курганская область.

Результаты рейтинга, опубликованные РБК неплохо коррелируют с аналогичным исследованием РИА «Новости» о котором «Петрозаводск говорит» писал в начале года.

По расчетам агентства республика находится в двадцатке худших регионов России по качеству жизни. Впрочем, по сравнению с 2018 годом, позиция Карелии незначительно улучшилась: если в позапрошлом году регион располагался на 74-й строчке, то теперь республика заняла 73-ю.

Традиционно рейтинг по качеству жизни за 2019 год занимают Москва и Петербург, а замыкают его Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

Восьмой по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе был рассчитан рейтинговый балл, который выступает как оценка межрегиональных различий и критерий ранжирования регионов.

