Кинотеатры «Мираж синема» возобновляют работу в Петрозаводске

С пятницы, 24 июля, в Петрозаводске возобновляет работу сеть кинотеатров «Мираж синема», сообщаетcя в официальном релизе.

«Кинотеатры откроются с соблюдением всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора.

На территории кинокомплексов в свободном доступе установлены дозаторы с антисептиками. В залах выполнена шахматная рассадка и специальная разметка в фойе.

После каждого сеанса проводится тщательная уборка залов, территории кинотеатра и дезинфекция всех поверхностей. При входе в кинотеатр нужно одеть маску, во время просмотра фильма маску можно будет снять»,

- сообщается в релизе.

Зрителям обещают несколько новинок: «Мой шпион», «Побег из претории», «Мисс плохое поведение», «Основатель», «Зов Джунглей».

Кроме того, можно будет увидеть и уже полюбившиеся фильмы: «Джентльмены», «Достать ножи», «Богемская рапсодия», «Джокер», «Холоп».

А до 31 июля в честь долгожданного открытия есть возможность приобрести билет с открытой датой на любой день и на любой фильм по специальной цене – 180 рублей в обычный зал и 590 за диван на двоих. Такие билеты можно приобрести на сайте "Мираж Синема" и в мобильном приложении.