В театрах Карелии из-за коронавируса отменяют спектакли и концерты

Коронавирус внес коррективы в культурную жизнь столицы Карелии. Накануне глава республики выпустил распоряжение, отменяющее с 16 марта спортивные, культурные, публичные и иные мероприятия.

В Музыкальном театре Карелии отменен запланированный на сегодня концерт государственного академического Северного русского народного хора. Купленные билеты можно вернуть.

Также горожане и гости Петрозаводска могут сдать билеты на другие постановки театра и вернуть за них деньги. Либо сохранить билеты и после отмены карантина посетить спектакли. Перенос билета помогут оформить администраторы по работе со зрителями и кассиры театра.

Национальный театр Карелии также с сегодняшнего дня отменил все запланированные мероприятия. Билеты также можно сдать или перенести на другую дату после отмены карантина.

Напомним, вчера стало известно, что в Петрозаводске восемь человек могут быть заражены коронавирусом. Люди изолированы в инфекционной больнице. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.