Парфенчиков запретил все массовые мероприятия из-за коронавируса

В Карелии режим повышенной готовности дополнили отменой всех массовых мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков, сообщает «МК в Карелии».

По данным издания, запрет вводится с 16 марта. Под него попадают спортивные, культурные, публичные и иные мероприятия.

Органам исполнительной власти поручено принять дополнительные меры по санобработке своих помещений, а также общественного транспорта.

В местах проведения совещаний поручено обеспечить наличие устройств открытого типа, предназначенных для кварцевания воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами бактерицидного эффекта. Следует ограничить заграничные командировки.

Напомним, вчера стало известно, что в Петрозаводске восемь человек могут быть заражены коронавирусом. Люди изолированы в инфекционной больнице. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.