У восьми человек в Петрозаводске подозревают коронавирус

Восемь человек содержатся в Республиканской инфекционной больнице в Петрозаводске с подозрением на коронавирус. У четырех из них первый анализ на коронавирус - отрицательный, анализы по остальным четырем пациентам находятся в работе. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, с начала действия противоэпидемических мероприятий, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, на самоизоляцию были переведены 82 жителя республики, из них 19 человек вернулись из 7 стран с неблагополучной по коронавирусу эпидситуацией.

Сейчас на самокарантине под медицинским наблюдением на дому находятся 32 человека - жители Петрозаводска, Кондопожского и Сортавальского районов.

Напоминаем, что если вы вернулись из страны, где зарегистрированы случаи коронавируса, необходимо позвонить по телефону горячей линии 88002010657 и перейти на режим самокарантина. Карантин длится 14 дней с момента пересечения границы. В это время нельзя покидать место проживания, посещать учебу или работу. Важно не ходить в поликлинику, врач из территориальной поликлиники придет на дом, будет выписан больничный лист.

«Настоятельно рекомендую всем жителям республики соблюдать элементарные меры профилактики респираторных инфекций, ограничить контакты, избегать по возможности мест скопления большого количества людей, воздержаться от поездок, в том числе за границу», - сообщил Михаил Охлопков.