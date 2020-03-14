Ухудшилось состояние девушки, сбитой гонщиком в Петрозаводске

В Петрозаводске ухудшилось состояние девушки, пострадавшей в дорожной аварии на проспекте Ленина. 16-летняя девочка переведена из общей палаты в реанимацию. Ей трудно дышать из-за переломов ребер, сообщает ГТРК «Карелия» со ссылкой на и.о. главврача БСМП.

Состояние пострадавшей врачи характеризуют как тяжелое.

Напомним, инцидент произошел вечером 10 марта на центральном проспекте столицы Карелии. Два автомобиля устроили гонки по проспекту Ленина. В результате одна из машин потеряла управление и вылетела на остановку на Студенческом бульваре. Были сбиты 47-летняя женщина и 16-летняя девочка.

Женщине было назначено амбулаторное лечение, а подростка доставили в больницу.

В итоге, учитывая общественный резонанс, следователи СК возбудили в отношении гонщика уголовное дело. Ему грозит реальное лишение свободы.