14 марта 2020, 10:53
Мотоциклист пострадал в ДТП в Карелии
Под Петрозаводском двухколесный транспорт не поделил дорогу с «буханкой»
13 марта в поселке Ладва Прионежского района произошло ДТП с участием мотоцикла. Травмы получил его водитель.
По информации ГИБДД Карелии, 35-летний водитель мотоцикла обгонял УАЗ-2206. «Буханка» в этот момент начала поворачивать налево. Произошло столкновение.
В результате происшествия мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в местную больницу. Однако, от госпитализации мужчина отказался.
Обстоятельства ДТП выясняются.