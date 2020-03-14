Мотоциклист пострадал в ДТП в Карелии

13 марта в поселке Ладва Прионежского района произошло ДТП с участием мотоцикла. Травмы получил его водитель.

По информации ГИБДД Карелии, 35-летний водитель мотоцикла обгонял УАЗ-2206. «Буханка» в этот момент начала поворачивать налево. Произошло столкновение.

В результате происшествия мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в местную больницу. Однако, от госпитализации мужчина отказался.

Обстоятельства ДТП выясняются.