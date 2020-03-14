14 марта 2020, 09:40
Автомобиль влетел в дерево на трассе «Сортавала» в Карелии
Молодой водитель получил телесные повреждения в дорожной аварии на юге республики
Вечером 13 марта на 257-м километре трассы «Сортавала» в Сортавальском районе республики произошло ДТП. Пострадал молодой водитель отечественного автомобиля.
По информации ГИБДД Карелии, в 21:50 19-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и врезалось в дерево.
В результате ДТП молодой мужчина получил повреждения. Автомобиль также сильно пострадал.
Обстоятельства аварии выясняются.