14 марта 2020, 09:40
Происшествия

Автомобиль влетел в дерево на трассе «Сортавала» в Карелии

Молодой водитель получил телесные повреждения в дорожной аварии на юге республики

Вечером 13 марта на 257-м километре трассы «Сортавала» в Сортавальском районе республики произошло ДТП. Пострадал молодой водитель отечественного автомобиля.

По информации ГИБДД Карелии, в 21:50 19-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и врезалось в дерево.

В результате ДТП молодой мужчина получил повреждения. Автомобиль также сильно пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются.

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Сортавальский район
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