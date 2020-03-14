Больше 30 пешеходов пострадали в ДТП в Карелии

С начала года в Карелии в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 34 пешехода. Такой статистикой поделились в ГИБДД республики. В том числе, пострадали семеро детей. Чаще всего автонаезды происходят на улицах Петрозаводска, где пострадали 22 пешехода.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге, соблюдать правила поведения на проезжей части и не допускать нарушений ПДД.

При подъезде к пешеходным переходам водителю необходимо заранее снижать скорость, чтобы беспрепятственно остановить автомобиль в случае появления пешехода. Пешеходам в свою очередь следует выходить на проезжую часть только после того, как они оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.