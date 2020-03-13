«Шкода» и «Форд» столкнулись на перекрестке в Петрозаводске

В Петрозаводске ни дня не проходит без ДТП. Очередное дорожное столкновение произошло 13 марта в 10:12 в районе пересечения Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой. Участниками авария стали автомобили «Шкода» и «Форд», передает dtpptz.ru.

Авария произошла, когда автомобиль «Шкода» совершал левый поворот на Октябрьский проспект, в это время «Форд» двигался прямо. Момент ДТП запечатлели камеры «Ситилинка» и «Сампо.ру».

Обошлось без жертв. Но, вероятно, настроение у водителей после произошедшего утром в пятницу было испорчено.