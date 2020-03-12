Гонщику, устроившему ДТП с жертвами, грозит лишение свободы

Следователи возбудили уголовное дело по факту серьезного ДТП на проспекте Ленина в столице Карелии 10 марта. Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Согласно УК РФ, нарушителю может грозить ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до двух лет.

Напомним, вечером 10 марта напротив ПетрГУ автомобиль «Киа Рио» под управлением 31-летнего петрозаводчанина вылетел на тротуар и снес двух человек – 47-летнюю женщину и 16-летнюю девочку. Потерпевших госпитализировали. Наезду на пешеходов предшествовали гонки двух машин по проспекту в центре Петрозаводска.

«Учитывая общественный резонанс и факт причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней по инициативе следственного управления надзорным ведомством материалы проверки по факту ДТП переданы следователям следственного отдела по городу Петрозаводск»,

- говорится в сообщении Следкома. Специалисты проводят следственные действия и устанавливают обстоятельства случившегося.